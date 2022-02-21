Закликав вірян підтримувати проросійських бойовиків: на Луганщині викрито священника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила колишнього настоятеля храму УПЦ у місті Привілля на Луганщині, який був активним учасником антиконституційних заходів "руської весни" у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними слідства, користуючись своїм авторитетом у вірян, священик закликав їх підтримувати проросійських бойовиків та розпалював міжконфесійну і міжнаціональну ворожнечу.
Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював анексію Криму та агітував за проведення незаконного "референдуму" щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України.
З початком військових дій на сході України зловмисник втік до тимчасово окупованого Криму. Зараз він переховується від українського правосуддя на території країни-агресора.
Йому заочно повідомлено про підозру за ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішують питання щодо оголошення правопорушника у розшук.
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