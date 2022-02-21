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Призывал верующих поддерживать пророссийских боевиков: в Луганской области разоблачен священник

Призывал верующих поддерживать пророссийских боевиков: в Луганской области разоблачен священник

Киев • УНН

 • 136483 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ в городе Приволье в Луганской области, который был активным участником антиконституционных мер "русской весны" в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным следствия, пользуясь своим авторитетом у верующих, священник призвал их поддерживать пророссийских боевиков и разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь.

В частности, выступая на антиукраинских митингах в Северодонецке, священнослужитель одобрял аннексию Крыма и агитировал за проведение незаконного "референдума" относительно отсоединения Донецкой и Луганской областей от Украины.

С началом военных действий на востоке Украины злоумышленник сбежал во временно оккупированный Крым. Сейчас он скрывается от украинского правосудия на территории страны-агрессора.

Ему заочно сообщено о подозрении по ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины.

Сейчас решают вопрос об объявлении правонарушителя в розыск.

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