"Закладчик", якого затримали із 60 пакетами психотропної речовини - постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно “закладчика”, затриманого із 60 пакетами психотропної речовини PVP. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця Запорізької області, який шляхом „закладок“ збував на території Дарницького району міста Києва психотропні речовини”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час досудового розслідування встановлено, що мешканець Запорізької області за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення з приводу розповсюдження наркотичних речовин на території міста Києва за грошову винагороду шляхом розкладання схованок у землі, так званих “закладок”.
“Під час досудового розслідування задокументовано факт збуту обвинуваченим 20 „закладок“ із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP на території Дарницького району міста Києва”, — зазначається в повідомлені.
Окрім того, під час затримання обвинувачений зберігав при собі ще 40 розфасованих пакунків з психотропною речовиною, яку мав намір збути.
Нагадаємо, у столиці затримали “закладчика” з 8 кг товару.