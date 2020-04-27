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У столиці затримали "закладчика" з 8 кг товару

У столиці затримали "закладчика" з 8 кг товару

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві затримано чоловіка за зберігання та збут психотропних речовин у особливо великих розмірах - під час обшуків у "закладчика" виявили 8 кг товару. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

“... затримано мешканця столиці, викритого на зберіганні та збуті психотропних речовин у особливо великих розміра. За даними слідства, зловмисник за грошові кошти збував заборонені в обігу речовини шляхом так званих "закладок“ на території Подільського району столиці”, — вказали у прокуратурі.

У ході проведених обшуків за місцем проживання затриманого та в його машині, як зазначається, правоохоронці вилучили майже 8 кг психотропних та наркотичних речовин, які останній зберігав з метою подальшого збуту. Зокрема, близько 3 кг психотропної речовини “амфетамі”, 2 кг канабісу, 1 кг гашишу, 50 марок ЛСД, 100 таблеток “екстазі”, 1,5 кг психотропних речовин “PVP”, “метамфетамін” та “мефедрон”, а також понад 0,5 кг псилоцибінових грибів, додали у прокуратурі.

За результатами досудового розслідування особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовців приватної клініки викрили на продажі рецептів на наркотики.

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