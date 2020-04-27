У столиці затримали "закладчика" з 8 кг товару

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві затримано чоловіка за зберігання та збут психотропних речовин у особливо великих розмірах - під час обшуків у "закладчика" виявили 8 кг товару. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.