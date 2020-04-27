В столице задержали "закладчика" с 8 кг товара

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве задержан мужчина за хранение и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах - во время обысков в "закладчика" обнаружили 8 кг товара. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.