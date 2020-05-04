"Закладчик", которого задержали с 60 пакетами психотропного вещества - предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении “закладчика”, задержанного с 60 пакетами психотропного вещества PVP. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Запорожской области, который путем „закладок“ сбывал на территории Дарницкого района города Киева психотропные вещества”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что житель Запорожской области с помощью сети интернет нашел объявление по поводу распространения наркотических веществ на территории города Киева за денежное вознаграждение путем разложения тайников в земле, так называемых “закладок”.
“Во время досудебного расследования задокументирован факт сбыта обвиняемым 20 „закладок“ с особо опасным психотропным веществом PVP на территории Дарницкого района города Киева”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, во время задержания обвиняемый хранил еще 40 расфасованных пакетов с психотропным веществом, которое намеревался сбыть.
Напомним, в столице задержали “закладчика” с 8 кг товара.