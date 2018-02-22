Закидали сніжками та камінням: у Києві напали на автобус фанів "АЕК"

За інформацією поліції, внаслідок події ніхто не постраждав.

"За вчинення даного правопорушення співробітники поліціі затримали четверо осіб, їх доставили до управління поліціі для надання їх діям правової оцінки. Постраждалих внаслідок інциденту немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за порядком у Києві під час футбольного матчу стежить близько 1000 правоохоронців. У центральній частині міста несуть службу співробітники поліціі та Національноі гвардії України.