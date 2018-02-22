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Закидали сніжками та камінням: у Києві напали на автобус фанів "АЕК"

Київ • УНН

 • 8629 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні близько 19.00 під час руху автобусу вболівальників ФК "АЕК" до НСК "Олімпійський" невідомі з хуліганських спонукань камінням та сніжками пошкодили вікна правої сторони транспортного засобу. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної поліції.

За інформацією поліції, внаслідок події ніхто не постраждав. 

"За вчинення даного правопорушення співробітники поліціі затримали четверо осіб, їх доставили до управління поліціі для надання їх діям правової оцінки. Постраждалих внаслідок інциденту немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за порядком у Києві під час футбольного матчу стежить близько 1000 правоохоронців. У центральній частині міста несуть службу співробітники поліціі та Національноі гвардії України.

Українські Національні Новини

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