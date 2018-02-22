Забросали снежками и камнями: в Киеве напали на автобус фанатов "АЭК"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64531 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78973 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81718 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107762 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100508 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104608 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111568 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122810 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134342 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Забросали снежками и камнями: в Киеве напали на автобус фанатов "АЭК"

Забросали снежками и камнями: в Киеве напали на автобус фанатов "АЭК"

Киев  •  УНН

 • 8628 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЭК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.

По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

"За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четыре человека, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки. Пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за порядком в Киеве во время футбольного матча следит около 1000 правоохранителей. В центральной части города несут службу сотрудники полиции и национальной гвардии Украины.

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