Забросали снежками и камнями: в Киеве напали на автобус фанатов "АЭК"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЭК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.
По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал.
"За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четыре человека, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки. Пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за порядком в Киеве во время футбольного матча следит около 1000 правоохранителей. В центральной части города несут службу сотрудники полиции и национальной гвардии Украины.