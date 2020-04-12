Захворювання на коронавірус у підрозділах ООС немає - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на 17:00 неділі, 12 квітня, захворювання на коронавірусну інфекцію серед особово складу Об'єднанних сил не виявлено, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС", - повідомили у пресцентрі.
Також зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.