Заболевания коронавирусом в подразделениях ООС нет - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 17:00 воскресенья, 12 апреля, заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объедененных сил не обнаружено, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС", - сообщили в пресс-центре.
Также отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавируса, из них 26 детей.