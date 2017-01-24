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Захворюваність на рак серед дітей за останні 19 років зросла на 40% - ВООЗ

Захворюваність на рак серед дітей за останні 19 років зросла на 40% - ВООЗ

Київ • УНН

 • 11082 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На сьогодні рак, що вражає дітей до 15 років, становить не більше ніж 5% від усіх онкологічних захворювань, передає УНН з посиланням на ВООЗ.

Водночас, експерти британської благодійної організації Children with Cancer UK відзначають, що в останні роки діти стали хворіти на рак частіше, ніж у 1998 році.

Зокрема, йдеться про те, що захворюваність на рак серед дітей за цей час зросла на 40%.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Нагадаємо, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.

Нардеп Д.Силантьєв при цьому переконаний, що реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.

Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Українські Національні Новини

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