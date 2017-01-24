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Заболеваемость раком среди детей за последние 19 лет выросла на 40% - ВОЗ

Заболеваемость раком среди детей за последние 19 лет выросла на 40% - ВОЗ

Киев • УНН

 • 11081 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня рак, что поражает детей до 15 лет, составляет не более 5% от всех онкологических заболеваний, передает УНН со ссылкой на ВОЗ.

В то же время, эксперты британской благотворительной организации Children with Cancer UK отмечают, что в последние годы дети стали болеть раком чаще, чем в 1998 году.

В частности, речь идет о том, что заболеваемость раком среди детей за это время выросла на 40%.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% .

Напомним, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Нардеп Д. Силантьев при этом убежден, что реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.

Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

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