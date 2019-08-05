Захворюваність на кір знову зростає: за тиждень майже 300 хворих

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 31-го тижня 2019 року на кір захворіли 287 людей — 160 дорослих і 127 дітей. Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наведеними даними, з 27 липня до 2 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих і 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) та Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 2 серпня 2019 р.) на кір захворіли 56 861 людина: 26 748 дорослих і 30 113 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей.

Протягом спалаху, з літа 2017 року, за даними МОЗ, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.

Раніше УНН повідомляв, що з початку року на кір захворіли 56 594 людей.