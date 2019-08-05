Заболеваемость корью снова растет: за неделю почти 300 больных

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек - 160 взрослых и 127 детей. Количество случаев заболевания снова растет, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала учебного года", - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, с 27 июля по 2 августа больше всего новых случаев кори зарегистрированы в Киеве (40 больных: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 2 августа 2019 года) корью заболели 56861 человек: 26748 взрослых и 30113 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, по данным Минздрава, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Ранее УНН сообщал, что с начала года корью заболели 56594 человек.