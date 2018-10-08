Захоплення "Укрпошти" у Харкові: суд перенесли через неявку свідків

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Київський районний суд міста Харків переніс розгляд кримінального провадження стосовно Володимира Безуха, обвинуваченого у захопленні заручників у відділенні "Укрпошти", передає кореспондент УНН.

Так, засідання перенесли на інший день у зв'язку з тим, що не з'явилися потерпілі та свідки. Наступного разу суд збереться 17 жовтня.

Як повідомляв УНН, 7 вересня суд продовжив Безуху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, захоплення відділення "Укрпошти" на вулиці Шевченка у Харкові сталося 30 грудня минулого року. Тоді у заручниках опинилися дев'ятеро працівників та відвідувачів пошти, серед яких було двоє дітей.

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