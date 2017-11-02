"Захоплення" аеродрому на Одещині: суд обрав запобіжний захід двом військовим

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Київ • УНН

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ОДЕСА - КИЇВ. 02 листопада. УНН. Приморський суд Одес обрав запобіжний захід т.в.о. командира військової частини і караульному військової частини (військовий аеродром "Шкільний"), які не відреагували 29 жовтня на захоплення частини її території, передає кореспондент УНН.

 

Державне обвинувачення інкримінувало В.Аведенку (караульний - ред.) порушення статуту вартової служби. Прокуратура вважає, що солдат, для захисту військової частини, мав застосувати зброю, однак не зробив цього. У свою чергу адвокат підозрюваного акцентує увагу на тому, що військовослужбовець мав наказ від командира – зброю не застосовувати.

Суд вирішив обрати солдату–контрактнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, що вчора Приморський суд обрав запобіжний захід  т.в.о. командира військової частини.

"Суд розглянув клопотання слідчого Військової прокуратури, прийняв ухвалу і обрав стосовно т.в.о. командира військової частини запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці. Клопотання слідчого про взяття під варту затриманого офіцера суд відхилив", - зазначили у прес-службі Приморського суду.

Нагадаємо, Військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України висунула підозру двом фігурантам кримінального провадження, відкритого 29 жовтня за фактом порушення військовослужбовцями статутних правил вартової служби у військовій частині, що дислокується на території одеського військового аеродорому "Шкільний".

Як повідомляв УНН, 29 жовтня 40 невідомих осіб у балаклавах спробували захопити військову частину в аеропорту "Школьний" в Одесі.

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