"Захват" аэродрома в Одесской области: суд избрал меру пресечения двум военным

Государственное обвинение инкриминировало В.Аведенку (караульный - ред.) Нарушение устава караульной службы. Прокуратура считает, что солдат для защиты военной части, должен был применить оружие, однако не сделал этого. В свою очередь адвокат подозреваемого акцентирует внимание на том, что военнослужащий приказ командира - оружие не применять.

Суд решил выбрать солдату-контрактнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, что вчера Приморский суд избрал меру пресечения и.о. командира воинской части.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя Военной прокуратуры, принял решение и избрал в отношении и.о. командира воинской части меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Ходатайство следователя о заключении под стражу задержанного офицера суд отклонил", - отметили в пресс -службе Приморского суда.

Напомним, Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины выдвинула подозрение двум фигурантам уголовного производства, открытого 29 октября при факту нарушения военнослужащими уставных правил караульной службы в воинской части, дислоцирующейся на территории одесского военного аеродорому "Школьный".

Как сообщал УНН, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.