"Захват" аэродрома в Одесской области: суд избрал меру пресечения двум военным

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10793 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71756 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136537 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109773 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111917 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109499 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101971 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102970 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Захват" аэродрома в Одесской области: суд избрал меру пресечения двум военным

"Захват" аэродрома в Одесской области: суд избрал меру пресечения двум военным

Киев  •  УНН

 • 11975 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 2 ноября. УНН. Приморский суд Одессы избрал меру пресечения в.и.о. командира воинской части и караульному воинской части (военный аэродром "Школьный"), которые не отреагировали 29 октября на захват части ее территории, передает корреспондент УНН.

Государственное обвинение инкриминировало В.Аведенку (караульный - ред.) Нарушение устава караульной службы. Прокуратура считает, что солдат для защиты военной части, должен был применить оружие, однако не сделал этого. В свою очередь адвокат подозреваемого акцентирует внимание на том, что военнослужащий приказ командира - оружие не применять.

Суд решил выбрать солдату-контрактнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, что вчера Приморский суд избрал меру пресечения и.о. командира воинской части.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя Военной прокуратуры, принял решение и избрал в отношении и.о. командира воинской части меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Ходатайство следователя о заключении под стражу задержанного офицера суд отклонил", - отметили в пресс -службе Приморского суда.

Напомним, Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины выдвинула подозрение двум фигурантам уголовного производства, открытого 29 октября при факту нарушения военнослужащими уставных правил караульной службы в воинской части, дислоцирующейся на территории одесского военного аеродорому "Школьный".

Как сообщал УНН, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.

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