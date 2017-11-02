"Захват" аэродрома в Одесской области: суд избрал меру пресечения двум военным
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 2 ноября. УНН. Приморский суд Одессы избрал меру пресечения в.и.о. командира воинской части и караульному воинской части (военный аэродром "Школьный"), которые не отреагировали 29 октября на захват части ее территории, передает корреспондент УНН.
Государственное обвинение инкриминировало В.Аведенку (караульный - ред.) Нарушение устава караульной службы. Прокуратура считает, что солдат для защиты военной части, должен был применить оружие, однако не сделал этого. В свою очередь адвокат подозреваемого акцентирует внимание на том, что военнослужащий приказ командира - оружие не применять.
Суд решил выбрать солдату-контрактнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Отметим, что вчера Приморский суд избрал меру пресечения и.о. командира воинской части.
"Суд рассмотрел ходатайство следователя Военной прокуратуры, принял решение и избрал в отношении и.о. командира воинской части меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Ходатайство следователя о заключении под стражу задержанного офицера суд отклонил", - отметили в пресс -службе Приморского суда.
Напомним, Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины выдвинула подозрение двум фигурантам уголовного производства, открытого 29 октября при факту нарушения военнослужащими уставных правил караульной службы в воинской части, дислоцирующейся на территории одесского военного аеродорому "Школьный".
Как сообщал УНН, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.