Захоплене відділення "Укрпошти" у Харкові відгородили стрічкою
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Відділення "Укрпошти" у Харкові, в якому, за попередньою інформацією, перебуває чоловік, який каже, що на ньому причеплена вибухівка, відгородили стрічкою. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На місці перебувають автомобілі поліції.
Нагадаємо, речник Національнальної поліції України Ярослав Тракало підтвердив, що у Харкові на вулиці Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди.