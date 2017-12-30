Захваченное отделение "Укрпочты" в Харькове отгородили лентой

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Отделение "Укрпочты" в Харькове, в котором, по предварительной информации, находится человек, который говорит, что на нем прицепленная взрывчатка, отгородили лентой. Об этом сообщает корреспондент УНН.