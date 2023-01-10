Захоплена ЗАЕС перетворилася з виробника електрики на споживача, усі блоки зупинено - регулятор

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«Станом на сьогодні Запорізька атомна електростанція перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається внаслідок окупації ЗАЕС рашистськими загарбниками. Всі 6 енергоблоків перебувають в зупиненому стані, але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України», - розповів Коріков.

За його словами, електроенергія Запорізької АЕС, як і будь-якій іншій атомній станції, потрібна для того, щоб працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують залишкові відведення тепла від ядерного палива.

Доповнення

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що Україна хоче щоб ООН направила миротворців на Запорізьку АЕС навіть без угоди з росією про створення зони безпеки довкола станції.