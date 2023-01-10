Захваченная ЗАЭС превратилась из производителя электричества в потребителя, все блоки остановлены - регулятор

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«По состоянию на сегодняшний день Запорожская атомная электростанция превратилась фактически из производителя электричества в потребителя. Это все происходит в результате оккупации ЗАЭС рашистскими захватчиками. Все 6 энергоблоков находятся в остановленном состоянии, но Запорожская АЭС получает электричество из энергосистемы Украины», – рассказал Кориков.

По его словам, электроэнергия Запорожской АЭС, как и любой другой атомной станции, необходима для того, чтобы работали системы безопасности, в том числе обеспечивающие остаточный отвод тепла от ядерного топлива.

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Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с россией о создании зоны безопасности вокруг станции.