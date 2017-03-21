Заходи з подолання АЧС знаходяться на завершальному етапі – В.Лапа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Низка заходів щодо боротьби із АЧС в Україні знаходяться на завершальному етапі опрацювання. Про це під час прес-конференції розповів голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.
За його словами вже повністю відпрацьована нова інструкція по боротьбі з АЧС, яка на разі перебуває на погоджені Мін'юсту.
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"Також, розроблений законопроект про підвищення рівня біобезпеки і збереження тваринництва в Україні, де ціла низка заходів, починаючи від повноважень контролюючих органів, тому що зараз унікальна ситуація, коли Національна поліція не має права зупинити транспортний засіб і перевірити документ при перевезенні свиней. І відповідні заходи вже здійснюються при фіксації хвороби за рішенням Держслужби в рамках протиепізоотичних заходів. Розмір штрафних санкцій теж потрібно змінити. Тобто ціла низка заходів, які передбачає проект (закону, - ред.), і вони знаходяться на завершальному етапі опрацювання", - сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, обіцяна Держпродспоживслужбою оновлена інструкція по боротьбі з АЧС досі не затверджена і не працює.
Також нагадаємо, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.
За словами голово Асоціації тваринників, замість боротьби з АЧС, держава просто перетворилася на статиста.