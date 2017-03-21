Мероприятия по преодолению АЧС находятся на завершающем этапе - Лапа

По его словам уже полностью отработана новая инструкция по борьбе с АЧС, которая на данный момент находится на согласовании Минюста.

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"Также, разработанный законопроект о повышении уровня безопасности и сохранении животноводства в Украине, где целый ряд мероприятий, начиная от полномочий контролирующих органов, потому что сейчас уникальная ситуация, когда Национальная полиция не имеет права остановить транспортное средство и проверить документ при перевозке свиней. И соответствующие меры уже осуществляются при фиксации болезни по решению Госслужбы в рамках противоэпизоотических мероприятий. Размер штрафных санкций тоже нужно изменить. То есть целый ряд мероприятий, которые предусматривает проект (закона - ред.), и они находятся на завершающем этапе проработки", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, обещанное Госпродпотребслужбой обновленние инструкции по борьбе с АЧС до сих пор не утверждена и не работает.

Также напомним, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн .

По словам председатель Ассоциации животноводов, вместо борьбы с АЧС, государство просто превратилась в статиста.