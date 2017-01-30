Захисту В.Януковича повідомлено про закінчення заочного слідства - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування. Про це сьогодні сказав на брифінгу прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
"Захисникам повідомлено про закінчення спеціального досудового розслідування", - сказав прокурор.
Він зазначив, що розпочато процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і доказами.
Однак сьогодні, за його словами, захисники відмовилися розпочати вивчення матеріалів провадження, посилаючись на те, що завершився робочий день.
Нагадаємо, екс-президента Віктора Януковича сьогодні викликали до Генеральної прокуратури України для отримання матеріалів досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.