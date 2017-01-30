Защите В.Януковича сообщено об окончании заочного следствия - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила защите экс-президента Виктора Януковича об окончании специального досудебного расследования. Об этом сказал на брифинге прокурор военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
"Защитникам сообщено об окончании специального предварительного расследования", - сказал прокурор.
Он отметил, что начат процесс ознакомления с материалами уголовного производства и доказательствами.
Однако сегодня, по его словам, защитники отказались от ознакомления материалов производства.
Напомним, экс-президента Виктора Януковича сегодня вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для получения материалов досудебного расследования.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.