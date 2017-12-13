Захист Зайцевої не заперечує її утримуванню в СІЗО
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ.13 грудня. УНН. Захист підозрюваної у скоєнні смертельного ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої не заперечує щодо її утримання під вартою. Про це під час судового засідання повідомила адвокат Зайцевої, передає кореспондент УНН.
Так, під час виступу, адвокат Зайцевої Юлія Козир повідомила суд, що захист підозрюваної не заперечує тому, щоб переобрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.
“Враховуючи суспільну резонансність справи і почуття рідних загиблих, захистом Зайцевої прийнято рішення не заперечувати щодо клопотання про тримання її під вартою строком на 60 діб,” — сказала Юлія Козир.
Нагадаємо, Зайцева попросила пробачення у родичів загиблих: “я прошу пробачення, я ніколи більше не сяду за кермо”.
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Як повідомляв УНН, 13 грудня суд почав переобирати запобіжний захід Олені Зайцевій.
Нагадаємо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.
Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.