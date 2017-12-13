Защита Зайцевой не возражает ее содержанию в СИЗО
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИИВ.13 декабря. УНН. Защита подозреваемого в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой не возражает против ее содержания под стражей. Об этом во время судебного заседания сообщила адвокат Зайцевой, передает корреспондент УНН.
Так, во время выступления, адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила суду, что защита подозреваемой не возражает тому, чтобы переизбрать для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.
"Учитывая общественную резонансность дела и чувства родных погибших, защитой Зайцевой принято решение не возражать по ходатайству о содержании ее под стражей сроком на 60 суток", - сказала Юлия Козырь.
Напомним, Зайцева попросила прощения у родственников погибших: "я прошу прощения, я никогда больше не сяду за руль".
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Как сообщал УНН, 13 декабря суд начал переизбирать меру пресечения Елене Зайцевой.
Напомним, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.