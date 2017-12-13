Защита Зайцевой не возражает ее содержанию в СИЗО

Так, во время выступления, адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила суду, что защита подозреваемой не возражает тому, чтобы переизбрать для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

"Учитывая общественную резонансность дела и чувства родных погибших, защитой Зайцевой принято решение не возражать по ходатайству о содержании ее под стражей сроком на 60 суток", - сказала Юлия Козырь.

Напомним, Зайцева попросила прощения у родственников погибших: "я прошу прощения, я никогда больше не сяду за руль".

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Как сообщал УНН, 13 декабря суд начал переизбирать меру пресечения Елене Зайцевой.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.