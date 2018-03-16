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Захист заявив відвід суддям у справі про незаконне позбавлення Саакашвілі громадянства України

Захист заявив відвід суддям у справі про незаконне позбавлення Саакашвілі громадянства України

Київ • УНН

 • 8763 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сторона захисту екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі у справі про незаконність позбавлення його громадянства України заявив відвід колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає УНН.

"Сьогодні в рамках позову Михайла Саакашвілі щодо незаконності Указу Порошенка П.О., ми висловили недовіру судовій системі і заявили відвід колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду при розгляді судової справи про позбавлення Саакашвілі українського громадянства", - написав Чорнолуцький.

Він пояснив, що при заяві відводу "привів істотні докази, що дана колегія суддів сформована незаконно, так як, згідно зі звітом автоматизованої системи розподілу справ, дана колегія була сформована "за 0,00 мілісекунди".

"Ця колегія формувалася виключно штучно, в ручному режимі, в 0 мілісекунд сформовані з великої кількості суддів саме ці 5 суддів", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Саакашвілі підозрюється в причетності до організації мітингів за гроші Курченка.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що Генеральна прокуратура України виділила в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо екс-голови Одеської ОДА Саакашвілі і зупинила провадження через направлення запиту про міжнародну правову допомогу в Нідерланди.

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