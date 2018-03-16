Защита заявила отвод судьям в деле о незаконости лишения Саакашвили гражданства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в деле о незаконности его лишения гражданства Украины заявила отвод коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, передает УНН.
“Сегодня в рамках иска Михаила Саакашвили относительно незаконности Указа Порошенко П.А., мы выразили недоверие судебной системе и заявили отвод коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда при рассмотрении судебного дела о лишении Саакашвили украинского гражданства”, — написал Чорнолуцкий.
Он пояснил, что при заявлении отвода “привёл существенные доказательства, что данная коллегия судей сформирована незаконно, так как, согласно отчету автоматизированной системы распределения дел, данная коллегия была сформирована “за 0,00 миллисекунды”.
“Эта коллегия формировалась исключительно искусственно, в ручном режиме, в 0 миллисекунд сформированы из большого количества судей именно эти 5 судей”, — отметил адвокат.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.
Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за деньги Курченко.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
Позже стало известно, что Генеральная прокуратура Украины выделила в отдельное производство материалы досудебного расследования в отношении экс-главы Одесской ОГА Саакашвили и остановила производство из-за направление запроса о международной правовой помощи в Нидерланды.