Защита заявила отвод судьям в деле о незаконости лишения Саакашвили гражданства Украины

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в деле о незаконности его лишения гражданства Украины заявила отвод коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий, передает УНН.