Захист Януковича збирається оскаржити рішення суду про припинення дебатів

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сторона захисту обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича у майбутньому оскаржить у судах вищої інстанції сьогоднішнє рішення Оболонського районного суду Києва про припинення виступу у судових дебатах адвоката Олександра Байдика і оголошення про завершення цієї судової процедури. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві після завершення судового засідання заявив адвокат Олександр Горошинський, передає кореспондент УНН.