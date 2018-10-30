Захист Януковича збирається оскаржити рішення суду про припинення дебатів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сторона захисту обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича у майбутньому оскаржить у судах вищої інстанції сьогоднішнє рішення Оболонського районного суду Києва про припинення виступу у судових дебатах адвоката Олександра Байдика і оголошення про завершення цієї судової процедури. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві після завершення судового засідання заявив адвокат Олександр Горошинський, передає кореспондент УНН.
"Суд, прийнявши незаконне, необґрунтоване, політичне рішення, позбавив сторону захисту сказати і завершити судові дебати… Ми не маємо юридичної можливості вплинути на рішення суду, натомість ми будемо звертати на це увагу у судах вищих інстанцій і в Європейському суді з прав людини… Безумовно, скарги будуть", - сказав Горошинський.
Під час засідання, на якому суд заявив про завершення судових дебатів, захисник Януковича Олександр Байдик також попросив суд не брати до уваги свідчення, надані Оболонському районному суду Києва Президентом України Петром Порошенком.
"Важаємо вказаний допит таким, що відбувся з порушенням права на захист. Тому вважаємо, що суд має визнати цей доказ недопустимим… Просимо суд під час перебування у нарадчій кімнаті визнати цей доказ – допит Петра Олексійовича - неприпустимим", - сказав Байдик.
Нагадаємо, сьогодні Оболонський районний суд Києва визначив 19 листопада остаточною датою, коли обвинувачений у державній зраді екс-президент України Віктор Янукович зможе виступити з останнім словом.
Нагадаємо, починаючи з 13 вересня адвокат Байдик виступав у судових дебатах. Загальна тривалість його промови - кілька десятків годин. Також нагадаємо, адвокат Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах. Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.