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Защита Януковича собирается обжаловать решение суда о прекращении прений

Защита Януковича собирается обжаловать решение суда о прекращении прений

Киев  •  УНН

 • 8060 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сторона защиты обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в будущем обжалует в судах высшей инстанции сегодняшнее решение Оболонского районного суда Киева о прекращении выступления в судебных прениях адвоката Александра Байдыка и объявление о завершении этой судебной процедуры. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве после завершения судебного заседания заявил адвокат Александр Горошинский, передает корреспондент УНН.

"Суд, приняв незаконное, необоснованное, политическое решение, лишил сторону защиты сказать и завершить судебные прения... Мы не имеем юридической возможности повлиять на решение суда, тогда мы будем обращать на это внимание в судах высших инстанций и в Европейском суде по правам человека... Безусловно, жалобы будут", - сказал Горошинский.

Во время заседания, на котором суд заявил о завершении судебных прений, защитник Януковича Александр Байдык также попросил суд не принимать во внимание показания, данные в Оболонском районном суде Киева Президентом Украины Петром Порошенко.

"Полагаем указанный допрос состоявшимся с нарушением права на защиту. Поэтому считаем, что суд должен признать это доказательство недопустимым... Просим суд во время пребывания в совещательной комнате признать это доказательство - допрос Петра Алексеевича - недопустимым", - сказал Байдык.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд Киева определил 19 ноября окончательной датой, когда обвиняемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович сможет выступить с последним словом.

Напомним, начиная с 13 сентября адвокат Байдык выступал в судебных прениях. Длительность его речи - несколько десятков часов. Также напомним, адвокат Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях. Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского занял почти 50 часов.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.

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