Захист В.Януковича вже почав ознайомлення зі справою про держзраду - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Захисники колишнього Президента України Віктора Януковича вже розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно державної зради. Про це повідомив у коментарі УНН прокурор Головної військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.
“Адвокати вчора вже знайомилися з одним томом (матеріалів кримінального провадження — ред.) і будуть продовжувати, як вони обіцяють. А з приводу заяв (про те, що вони не розпочали ознайомлення з матеріалами справи, оскільки вважають слідство не завершеним — ред.) — це маніпулювання думкою суспільства”, — сказав прокурор.
При цьому Р.Кравченко наголосив, що якщо будуть встановлені факти затягування процесу ознайомлення зі справою з боку захисту В.Януковича, Головною військовою прокуратурою буде надіслано клопотання до Печерського районного суду щодо встановлення конкретних строків для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Додамо, 1 лютого захист В.Януковича заявив, що слідство у справі їхнього підзахисного не завершене, тому вони не можуть почати ознайомлюватися з матеріалами справи.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.