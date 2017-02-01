Защита В.Януковича уже начал ознакомление с делом о госизмене - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Защитники бывшего Президента Украины Виктора Януковича уже приступили к ознакомлению с материалами досудебного расследования в уголовном производстве в отношении государственной измены. Об этом сообщил в комментарии УНН прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.
"Адвокаты вчера уже знакомились с одним томом (материалов уголовного производства - ред.) и будут продолжать, как они обещают. А по поводу заявлений (о том, что они не начали ознакомление с материалами дела, поскольку считают следствие не завершенным - ред.) - это манипулирование мнением общества ", - сказал прокурор.
При этом Р.Кравченко подчеркнул, что если будут установлены факты затягивания процесса ознакомления с делом со стороны защиты В.Януковича, Главной военной прокуратурой будет отправлено ходатайство в Печерский районный суд об установлении конкретных сроков для ознакомления с материалами досудебного расследования.
Добавим, 1 февраля защита В.Януковича заявила, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать знакомиться с материалами дела.
30 января Главной военной прокуратурой ГПУ сообщено защите экс-президента Виктора Януковича о завершении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении государственной измены.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене .
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.