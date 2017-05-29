Захист В.Януковича клопотатиме про допит П.Порошенка, О.Турчинова і А.Яценюка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Захист колишнього президента України Віктора Януковича клопотатиме в Оболонському районному суді Києва про допит Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших. Про це сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам під час перерви в судовому засіданні, передає кореспондент УНН.
"Ми плануємо заявити клопотання про допит всієї верхівки влади даної країни, яка приймала участь в подіях 2014 року... Це Турчинов, це Порошенко і Яценюк і інші", - сказав адвокат.
Нагадаємо, 29 травня суд у справі В.Януковича оголосив перерву до 14 години.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.