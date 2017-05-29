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Защита В.Януковича ходатайствовать о допросе П.Порошенко, А.Турчинова и А.Яценюка

Киев • УНН

 • 13030 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать в Оболонском районном суде Киева о допросе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и других. Об этом сказал адвокат Виталий Сердюк журналистам во время перерыва в судебном заседании, передает корреспондент УНН.

Защита В.Януковича ходатайствовать о допросе П.Порошенко, А.Турчинова и А.Яценюка

"Мы планируем заявить ходатайство о допросе всей верхушки власти данной страны, принимавшей участие в событиях 2014 года... Это Турчинов, это Порошенко и Яценюк и другие", - сказал адвокат.

Напомним, 29 мая суд по делу В.Януковича объявил перерыв до 14 часов.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществлять специальное (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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