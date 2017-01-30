Захист В.Януковича хоче продовжити слідство до кінця березня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Захист колишнього президента України Віктора Януковича вважає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича у державній зраді має бути продовжене до 28 березня. Про це сказав адвокат В.Януковича Віталій Сердюк, передає УНН з посиланням на прес-службу адвокатської компанії, яка представляє інтереси екс-президента.
“Старшим слідчим Головної військової прокуратури має бути виконано постанову Головного військового прокурора Анатолія Матіоса про продовження строку досудового розслідування справи про державну зраду до 28 березня 2017 року”, — цитує слова адвоката прес-служба.
Це рішення, за інформацією прес-служби адвокатської компанії, було прийнято для виконання низки процесуальних дій, у тому числі допиту колишніх працівників служби безпеки Віктора Януковича, але поки що проігноровано слідчим.
У зв’язку з цим, як зазначили у прес-службі, захист вимушений оскаржувати бездіяльність слідчого у Печерському суді міста Києва.
Нагадаємо, екс-президента Віктора Януковича сьогодні викликали до Генеральної прокуратури України для отримання матеріалів досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.