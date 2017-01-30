Защита В.Януковича хочет продлить следствие до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича считает, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича в государственной измене должно быть продлено до 28 марта. Об этом сказал адвокат В.Януковича Виталий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу адвокатской компании, которая представляет интересы экс-президента.
"Старшим следователем Главной военной прокуратуры должно быть выполнено постановление Главного военного прокурора Анатолия Матиос о продлении срока предварительного расследования дела о государственной измене до 28 марта 2017 года", - цитирует слова адвоката пресс-служба.
Это решение, по информации пресс-службы адвокатской компании, было принято для выполнения ряда процессуальных действий, в том числе допроса бывших работников службы безопасности Виктора Януковича, но пока проигнорировано следователем.
В связи с этим, как отметили в пресс-службе, защита вынуждена обжаловать бездействие следователя в Печерском суде Киева.
Напомним, экс-президента Виктора Януковича сегодня вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для получения материалов досудебного расследования.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.