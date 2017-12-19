Захист сподівається, що суд сьогодні зніме арешт з майна Авакова-молодшого

"Ми просимо суд скасувати ухвалу суду першої інстанції і зняти арешт, який накладено на майно. Сподіваємось, що наші аргументи будуть переконливі для цього", - сказав адвокат.

При цьому він зауважив, що його підзахисного у залі судового засідання не буде.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно Олександра Авакова та колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря у межах "справи рюкзаків для МВС".

1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

Також особисте зобов’язання обрано двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину.

14 листопада Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Авакову-молодшому.