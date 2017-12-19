Защита надеется, что суд сегодня снимет арест с имущества Авакова-младшего

"Мы просим суд отменить определение суда первой инстанции и снять арест, который наложен на имущество. Надеемся, что наши аргументы будут убедительны для этого", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что его подзащитного в зале судебного заседания не будет.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".

1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину.

14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.