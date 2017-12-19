Защита надеется, что суд сегодня снимет арест с имущества Авакова-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Адвокат Андрей Тарасов надеется, что сегодня Апелляционный суд Киева снимет арест с имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра, который является фигурантом по так называемому делу рюкзаков. Об этом он заявил в комментарии УНН.
"Мы просим суд отменить определение суда первой инстанции и снять арест, который наложен на имущество. Надеемся, что наши аргументы будут убедительны для этого", - сказал адвокат.
При этом он отметил, что его подзащитного в зале судебного заседания не будет.
Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря в рамках "дела рюкзаков для МВД".
1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Также личное обязательство избрано двум другим фигурантам дела: бывшему заместителю главы МВД и третьем подозреваемому Владимиру Литвину.
14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Авакову-младшему.