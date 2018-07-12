Захист Савченко заявив третій відвід судді

Відповідне клопотання сьогодні заявив адвокат Савченко Костянтин Глоба.



"Я заявляю відвід судді Слободянюку і секретареві суду", - сказав Глоба. Свою позицію він пояснив тим, що він та двоє інших адвокатів у неналежний спосіб були повідомлені про час судового засідання та їм не було вручено пам'яток про права та обов'язки сторони захисту.



Крім того, сторона захисту вважає, що суддя Олена Мєлєшак була відсторонена від розгляду клопотання незаконно і саме вона має брати участь у розгляді надалі.



Водночас, адвокати заявили про долучення невідомими особами додаткових матеріалів до справи, коли вона вже перебувала на розгляді у судді, що на їхню думку є злочином і про це повідомлено відповідні компетентні органи.



"Допоки не буде знайдена особа, яка це вчинила, ми не можемо довіряти будь-кому в цьому суді… Прошу задовольнити моє клопотання", - зазначив адвокат.



Заслухавши думки сторін, суд відмовив захисту Савченко у задоволенні клопотання.



"Заяву захисника підозрюваної Савченко Надії Віктороівни Глоби про відвід судді Слободянюка залишити без задоволення. Повний текст буде оголошений 16 липня. Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться в ухвалі суду.



Нагадаємо, вчора суд також був змушений переносити засідання на 16.00 через неявку адвокатів. Але і на вказаний час вони не з'явилися, через що засідання було перенесено на сьогодні.

На засіданні 10 липня Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.

Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.

Водночас, що суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна задовольнила заяву прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлєшак, яка сьогодні мала розглядати клопотання сторони обвинувачення на продовження арешту народному депутату Надії Савченко

Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.