Захист Саакашвілі завтра оскаржить рішення міграційної служби

"Повідомлення про відмову в наданні особі додаткового захисту, не статусу біженця як деякі ЗМІ вказують, а про відмову особі в наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції в Грузію", - сказав адвокат.

Р.Чорнолуцький зазначив, що завтра ці документи міграційної служби вони оскаржать до Київського окружного адміністративного суду.

"Завтра подаються позови. У нас є відповідно до закону п’ять днів для цього, але ми вже підготували пакет документів, і завтра вранці це буде оскаржено у суді", - уточнив адвокат.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 30 листопада розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, за повідомленням Державної міграційної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Як повідомляв УНН, за словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, наразі немає жодних обставин, які заважають депортації або екстрадиції грузинського політика Міхеіла Саакашвілі до Грузії.