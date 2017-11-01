Защита Саакашвили завтра обжалует решение миграционной службы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10751 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136513 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109768 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111912 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109494 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101966 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Защита Саакашвили завтра обжалует решение миграционной службы

Защита Саакашвили завтра обжалует решение миграционной службы

Киев  •  УНН

 • 14231 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию. Защита завтра обжалует эти решения в суде. Об этом сообщил УНН председатель юридической службы Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Сообщение об отказе в предоставлении лицу дополнительной защиты, не статус беженца как некоторые СМИ указывают, а об отказе лицу в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию", - сказал адвокат.

Р.Чорнолуцький отметил, что завтра эти документы миграционной службы они обжалуют в Киевском окружном административном суде.

"Завтра подаются иски. У нас есть в соответствии с законом пять дней для этого, но мы уже подготовили пакет документов, и завтра утром это будет обжаловано в суде", - уточнил адвокат.

Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрения иска Саакашвили к Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузию.

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