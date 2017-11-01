Защита Саакашвили завтра обжалует решение миграционной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию. Защита завтра обжалует эти решения в суде. Об этом сообщил УНН председатель юридической службы Саакашвили Руслан Чернолуцкий.
"Сообщение об отказе в предоставлении лицу дополнительной защиты, не статус беженца как некоторые СМИ указывают, а об отказе лицу в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию", - сказал адвокат.
Р.Чорнолуцький отметил, что завтра эти документы миграционной службы они обжалуют в Киевском окружном административном суде.
"Завтра подаются иски. У нас есть в соответствии с законом пять дней для этого, но мы уже подготовили пакет документов, и завтра утром это будет обжаловано в суде", - уточнил адвокат.
Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрения иска Саакашвили к Государственной миграционной службы Украины.
Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.
Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузию.