Защита Саакашвили завтра обжалует решение миграционной службы

"Сообщение об отказе в предоставлении лицу дополнительной защиты, не статус беженца как некоторые СМИ указывают, а об отказе лицу в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию", - сказал адвокат.

Р.Чорнолуцький отметил, что завтра эти документы миграционной службы они обжалуют в Киевском окружном административном суде.

"Завтра подаются иски. У нас есть в соответствии с законом пять дней для этого, но мы уже подготовили пакет документов, и завтра утром это будет обжаловано в суде", - уточнил адвокат.

Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил на 30 ноября рассмотрения иска Саакашвили к Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, пока нет каких обстоятельствах, которые мешают депортации или экстрадиции грузинского политика Саакашвили в Грузию.