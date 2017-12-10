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Захист Саакашвілі не планує доводити автентичність "плівок Курченка"

Захист Саакашвілі не планує доводити автентичність "плівок Курченка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У справі екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Генпрокуратурою допущено стільки правопорушень, що їхньої кількості достатньо для доведення його невинуватості і звільнення. Оскарження автентичності "плівок Курченка" зараз не розглядаємо. Про це УНН заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький.

“Там (у справі — ред.) така велика кількість порушень, допущених прокуратурою, що їх достатньо, щоб довести, що справа сфальсифікована і достатньо, щоб її закрити, а Саакашвілі звільнити... А доводити автентичність записів (начебто розмови Саакашвілі з олігархом-втікачем Сергієм Курченко — ред.) зараз взагалі не розглядається”. Це сфальсифікована кримінальна справа. Ніяких 100-відсоткових доказів в ній немає", — сказав Чернолуцький.

Раніше екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе в ефірі ZIK закликав до проведення міжнародної експертизи "плівок Курченка".

Нагадаємо, лідера партії "Рух Нових сил" Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції.

Як повідомляв раніше УНН, захисників колишнього президента Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

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