Защита Саакашвили не планирует доказывать аутентичность "пленок Курченко"

"Там (в деле - ред.) такое большое количество нарушений, допущенных прокуратурой, что их достаточно, чтобы доказать, что дело сфальсифицировано и достаточно, чтобы его закрыть, а Саакашвили освободить ... А доказывать подлинность записей (вроде разговора Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко - ред.) сейчас вообще не рассматривается". Это сфальсифицированное уголовное дело. Никаких 100-процентных доказательств в нем нет", - сказал Чернолуцкий.

Ранее экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе в эфире ZIK призвал к проведению международной экспертизы "пленок Курченко".

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции.

Как сообщал ранее УНН, защитников бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.