Захист російського найманця Агєєва очікує призначення дати розгляду скарги на вирок

“Скаргу ми подали через суд першої інстанції — минулої суботи сплинув 30-денний термін її подання. Зараз є 7 днів, щоб прокурор ознайомився зі скаргою і вніс свої заперечення, якщо такі будуть. Потім є ще 10 днів на відправлення документів до Апеляційного суду Луганської області. Тобто десь до 20 березня очікуємо призначення нашої скарги до розгляду”, — сказав В.Чевгуз.

Нагадаємо, громадянина Росії Віктора Агєєва Новоайдарським районним судом Луганської області засуджено до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, 25 червня 2017 року у прес-центрі штабу АТО повідомили, що на Донбасі затримали групу російських диверсантів, серед яких — представник РФ з Алтайського краю.

Сам затриманий на Донбасі Віктор Агєєв підтвердив, що працював в Україні за контрактом, який підписав у березні 2017 року в частини, розташованій в місті Новочеркаськ Ростовської області РФ. Російська сторона наголошувала, що Агєєв звільнився з лав Збройних сил РФ до поїздки на Донбас.