Захист російського найманця Агєєва очікує призначення дати розгляду скарги на вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сторона захисту засудженого до 10 років позбавлення волі російського найманця Віктора Агєєва очікує призначення Апеляційним судом Луганської області дати розгляду скарги на вирок. Про це УНН повідомив адвокат Віктор Чевгуз.
“Скаргу ми подали через суд першої інстанції — минулої суботи сплинув 30-денний термін її подання. Зараз є 7 днів, щоб прокурор ознайомився зі скаргою і вніс свої заперечення, якщо такі будуть. Потім є ще 10 днів на відправлення документів до Апеляційного суду Луганської області. Тобто десь до 20 березня очікуємо призначення нашої скарги до розгляду”, — сказав В.Чевгуз.
Нагадаємо, громадянина Росії Віктора Агєєва Новоайдарським районним судом Луганської області засуджено до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, 25 червня 2017 року у прес-центрі штабу АТО повідомили, що на Донбасі затримали групу російських диверсантів, серед яких — представник РФ з Алтайського краю.
Сам затриманий на Донбасі Віктор Агєєв підтвердив, що працював в Україні за контрактом, який підписав у березні 2017 року в частини, розташованій в місті Новочеркаськ Ростовської області РФ. Російська сторона наголошувала, що Агєєв звільнився з лав Збройних сил РФ до поїздки на Донбас.