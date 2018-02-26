Защита российского наемника Агеева ожидает назначения даты рассмотрения жалобы на приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сторона защиты приговоренного к 10 годам лишения свободы российского наемника Виктора Агеева ожидает назначения Апелляционным судом Луганской области даты рассмотрения жалобы на приговор. Об этом УНН сообщил адвокат Виктор Чевгуз.
"Жалобу мы подали через суд первой инстанции - в минувшую субботу истек 30-дневный срок ее представления. Сейчас есть 7 дней, чтобы прокурор ознакомился с жалобой и внес свои возражения, если таковые будут. Потом есть еще 10 дней на отправку документов в Апелляционный суд Луганской области. То есть где-то до 20 марта ожидаем назначения нашей жалобы к рассмотрению", - сказал В.Чевгуз.
Напомним, гражданин России Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, 25 июня 2017 года в пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе задержали группу российских диверсантов, среди которых - представитель РФ из Алтайского края.
Сам задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что работал в Украине по контракту, который подписал в марте 2017 года в части, расположенной в городе Новочеркасск Ростовской области РФ. Российская сторона отмечала, что Агеев уволился из рядов Вооруженных сил РФ до поездки на Донбасс.