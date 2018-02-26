Защита российского наемника Агеева ожидает назначения даты рассмотрения жалобы на приговор

"Жалобу мы подали через суд первой инстанции - в минувшую субботу истек 30-дневный срок ее представления. Сейчас есть 7 дней, чтобы прокурор ознакомился с жалобой и внес свои возражения, если таковые будут. Потом есть еще 10 дней на отправку документов в Апелляционный суд Луганской области. То есть где-то до 20 марта ожидаем назначения нашей жалобы к рассмотрению", - сказал В.Чевгуз.

Напомним, гражданин России Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, 25 июня 2017 года в пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе задержали группу российских диверсантов, среди которых - представитель РФ из Алтайского края.

Сам задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что работал в Украине по контракту, который подписал в марте 2017 года в части, расположенной в городе Новочеркасск Ростовской области РФ. Российская сторона отмечала, что Агеев уволился из рядов Вооруженных сил РФ до поездки на Донбасс.