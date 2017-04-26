Захист Р.Сущенка оскаржив рішення про продовження арешту

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Захист українського журналіста Романа Сущенка подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою до 30 червня. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.

“Подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка в Мосміськсуд”, — повідомив адвокат.

Як повідомляв УНН, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою українському журналісту Роману Сущенко на два місяці до 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року.

Російські спецслужби заявляють, що Р.Сущенко — полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час “шпигунської акції”.

Українські Національні Новини

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