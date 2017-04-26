Захист Р.Сущенка оскаржив рішення про продовження арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Захист українського журналіста Романа Сущенка подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою до 30 червня. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
“Подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенка в Мосміськсуд”, — повідомив адвокат.
Як повідомляв УНН, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою українському журналісту Роману Сущенко на два місяці до 30 червня 2017 року.
Нагадаємо, журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня минулого року.
Російські спецслужби заявляють, що Р.Сущенко — полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час “шпигунської акції”.