Защита Р.Сущенка обжаловал решение о продлении ареста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Защита украинского журналиста Романа Сущенко подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей до 30 июня. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд", - сообщил адвокат.
Как сообщал УНН, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца в 30 июня 2017 .
Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.
Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".