Защита Р.Сущенка обжаловал решение о продлении ареста

"Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд", - сообщил адвокат.

Как сообщал УНН, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца в 30 июня 2017 .

Напомним, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года.

Российские спецслужбы заявляют, что Р.Сущенко - полковник, кадровый сотрудник ГУ разведки Минобороны Украины и задержали его во время "шпионской акции".