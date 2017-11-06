Захист прикордонника Колмогорова попросив суд визнати його невинним

“Прошу суд задовольнити касаційну скаргу, вийти за межі касаційних повноважень касаційної скарги, скасувати рішення Приморського районного суду Маріуполя, рішення Апеляційного суду Донецької області і визнати Колмогорова невинним, закрити кримінальне провадження і звільнити з-під варти”, — зазначив адвокат Андрій Стельмащук.

Крім того, сторона захисту як інший варіант прийняття рішення за касаційною скаргою просить суд направити кримінальне провадження на новий розгляд до суду першої інстанції.

У свою чергу сам С.Колгоморов підтримав позицію захисту.

“Я у повному обсязі підтримую своїх захисників. І прошу вийти за межі касаційної скарги — скасувати вирок та звільнити мене”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику С.Колмогорову.

С.Колмогорова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.