Захист прикордонника Колмогорова попросив суд визнати його невинним
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сторона захисту прикордонника Сергія Колмогорова, якого засуджено до 13 років ув’язнення за вбивство цивільної особи під час примусової зупинки автомобіля біля Маріуполя 7 вересня 2014 року, просить колегію суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ визнати свого підзахисного невинним, скасувати рішення двох судів попередньої інстанції і звільнити з-під варти, передає кореспондент УНН.
“Прошу суд задовольнити касаційну скаргу, вийти за межі касаційних повноважень касаційної скарги, скасувати рішення Приморського районного суду Маріуполя, рішення Апеляційного суду Донецької області і визнати Колмогорова невинним, закрити кримінальне провадження і звільнити з-під варти”, — зазначив адвокат Андрій Стельмащук.
Крім того, сторона захисту як інший варіант прийняття рішення за касаційною скаргою просить суд направити кримінальне провадження на новий розгляд до суду першої інстанції.
У свою чергу сам С.Колгоморов підтримав позицію захисту.
“Я у повному обсязі підтримую своїх захисників. І прошу вийти за межі касаційної скарги — скасувати вирок та звільнити мене”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 6 листопада Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику С.Колмогорову.
С.Колмогорова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.