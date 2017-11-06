Защита пограничника Колмогорова попросил суд признать его невиновным
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сторона защиты пограничника Сергея Колмогорова, который осужден к 13 годам заключения за убийство гражданского лица во время принудительной остановки автомобиля возле Мариуполя 7 сентября 2014 года, просит коллегию судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел признать своего подзащитного невиновным, отменить решение двух судов предыдущей инстанции и освободить из-под стражи, передает корреспондент УНН.
"Прошу суд удовлетворить кассационную жалобу, выйти за пределы кассационных полномочий кассационной жалобы, отменить решение Приморского районного суда Мариуполя, решение Апелляционного суда Донецкой области и признать Колмогорова невиновным, закрыть уголовное производство и освободить из-под стражи", - отметил адвокат Андрей Стельмащук.
Кроме того, сторона защиты как другой вариант принятия решения по кассационной жалобе просит суд направить уголовное производство на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В свою очередь сам С.Колгоморов поддержал позицию защиты.
"Я в полном объеме поддерживаю своих защитников. И прошу выйти за пределы кассационной жалобы - отменить приговор и освободить меня", - сказал он.
Как сообщал УНН, 6 ноября Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику С.Колмогорову.
С.Колмогорова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.