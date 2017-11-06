Защита пограничника Колмогорова попросил суд признать его невиновным

"Прошу суд удовлетворить кассационную жалобу, выйти за пределы кассационных полномочий кассационной жалобы, отменить решение Приморского районного суда Мариуполя, решение Апелляционного суда Донецкой области и признать Колмогорова невиновным, закрыть уголовное производство и освободить из-под стражи", - отметил адвокат Андрей Стельмащук.

Кроме того, сторона защиты как другой вариант принятия решения по кассационной жалобе просит суд направить уголовное производство на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В свою очередь сам С.Колгоморов поддержал позицию защиты.

"Я в полном объеме поддерживаю своих защитников. И прошу выйти за пределы кассационной жалобы - отменить приговор и освободить меня", - сказал он.

Как сообщал УНН, 6 ноября Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику С.Колмогорову.

С.Колмогорова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.